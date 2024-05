Popovics György a vármegyei önkormányzat elnöke azt hangsúlyozta, a kisvárosok fejlesztése, a jó infrastruktúra biztosítása nagyon fontos annak érdekében, hogy az itt felnövő gyerekeknek ugyanolyan lehetőségeik legyenek, mint a nagyobb településeken élőknek. Arra is kitért, a kulturális intézmények fejlesztése is fontos, a TOP Plusz pedig lehetőséget biztosít a művelődési házak megújítására is.

Schmidtmayer Richárd, a tatai múzeum igazgatója nyitotta meg a helytörténeti kiállítást, aki röviden ismertette, miket láthatnak azok, akik ellátogatnak a Bagolyvárba. Találhatóak itt olyan Árpád-kori emlékek, amelyet a leendő katódgyár területén találtak, de római kori leletekből sincs hiány. A jövőben múzeumpedagógiai foglalkozásokat is terveznek a Bagolyvárban.

Több kiállítás is található a Bagolyvárban a helytörténeti tárlat mellett

A Bagolyvár 1858-ban épült, eredetileg kétszintes katolikus iskola volt, a katolikus templom szomszédságában. A helytörténeti gyűjtemény mellett a cukorgyári kiállítás és a Kossuth-emlékszoba is itt kapott helyet, amelynek létrehozását a Kossuth Lajos Asztaltársaság kezdeményezte. Itt látható a Hartmann Hungary Kft. gyártörténeti kiállítása is. Elnevezése nem tisztázott. Az egyik történet szerint a nevét a padlásán fészkelő bagolypárról kapta, a másik szerint elnevezése a tudást jelképező bölcs bagoly szimbólumára vezethető vissza.