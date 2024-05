Április 26-án nyílt meg a Wass Albert Művelődési Központban a Magyar Mezőgazdasági Múzeum kezdeményezésére, és az általa elindított Kincsem-vándorkiállítás, amelyen a kisbéri születésű Brenyó József 25 éves kutatómunkájának, valamint dr. Hecker Walter szakmai munkájának eredményei láthatóak.

Hántára érkezett a Kincsem-vándorkiállítás

Fotó: facebook/Kisbéri Polgármesteri Hivatal

Kincsem útra kelt

A vándorkiállítás második állomása Hánta, és a Skrihár József Művelődési Központ. Május 27-én nyitották meg a városrészen a remek kiállítást.

A kisbéri polgármesteri hivatal hivatalos közösségi oldalán osztotta meg a hírt, amelyben írják, hogy Kele Márta, a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgatója köszöntötte a megjelenteket, majd Sinkovicz Zoltán polgármester nyitotta meg a kiállítást.

A polgármester megnyitó beszédében köszönetét fejezte ki Estók Jánosnak, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum főigazgatójának, hogy Kisbér lehetett a vándorkiállítás elindításának első állomása, és most itt, Hántán a második állomása. Hangsúlyozta, hogy Kisbér városa büszke arra, hogy Kincsem Kisbéren fogant, és itt is fejezte be pályafutását. Külön megköszönte és kiemelte a polgármester Brenyó József munkásságát, akinek óriási érdemei vannak mind Kincsem, mind a Kisbéri Ménes történelmének feltárásában, ereklyéik gyűjtésében. Részese volt a Kisbér-szobor és a Kincsem-emléktábla létrejöttének, számtalan konferenciát szervezett és könyvbemutatót tartott Kisbéren.

A város is minden tőle telhetőt megtesz a lovas hagyományaink megőrzéséért, amelyhez kapcsolódóan a kormány támogatásának köszönhetően már elkészült a lovarda északi szárnyának teljes felújítása. Hozzátette, hogy a munka folytatódik, és hamarosan elindul a déli szárny teljes felújítása is. Lovas hagyományaik megőrzésének folytatásaként nemsokára átadják Lotz Károly Kisbéri Ménesről készült festményének a másolatát is, amely a hivatal dísztermében tekinthető majd meg. Ezután Brenyó József, kisbéri születésű lovas szakíró is köszöntötte a megjelenteket.

A megnyitót követően dr. Nagy László muzeológus tartott kurátori tárlatvezetést, továbbá mesélt Kincsem életéről és eredményeiről.