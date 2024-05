Mint arról korábban beszámoltunk, a vármegyei horgászszövetség a korán jött meleg időjárás miatt február 29-én megkezdte az idei évre tervezett haltelepítési programját. Akkor három helyszínen, az esztergomi szénrakodónál, a neszmélyi mellékágnál, illetve a táti gátnál összesen 60 mázsa, háromnyaras pikkelyes ponty érkezett a Dunába.

Teller Péter, Erős Gábor, Zoltai Dániel és Popovics György a lábatlani haltelepítésen

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

Schmidt-Kovács Bence, a KEMHESZ szakmai igazgatója a mostani haltelepítés kapcsán lapunknak elmondta, hogy Komáromnál, a kavicsos csónaktároló mellett összesen 200 kilogrammnyi szürkeharcsa került a folyóba. A késő délelőtti haltelepítésen részt vett Molnár Attila, a város polgármestere is. Ezután aztán a lábatlani hajókikötőnél ponyva segítségével 300 kilogrammnyi halat engedtek a vízbe.

Utóbbi helyszínen jelen volt Erős Gábor, Esztergom térségének országgyűlési képviselője, Popovics György, a vármegyei közgyűlés elnöke, Teller Péter, Lábatlan polgármestere, Zoltai Dániel, a KEMHESZ elnöke és Osvald Zsolt, a KEMHESZ ügyvezető igazgatója is. A meghívottaknak lehetőségük volt arra is, hogy kezükbe vegyenek egy-egy kopoltyúst. A KEMHESZ tájékoztatása szerint a csütörtöki haltelepítésnek köszönhetően összesen kétszer 6000, 10 dekagrammos, egynyaras szürkeharcsával gazdagodott a folyó élővilága.

Osvald Zsolt a helyszínen rövid ismertetőt tartott az érdeklődőknek ennek a halfajnak az életmódjáról. Elhangzott, hogy a szürkeharcsa – melyet európai harcsának, leső harcsának vagy simán harcsának is neveznek – itthon őshonos halfajnak számít és hogy a hazánkban élő halfajok közül ez nő a legnagyobbra. A ragadozóhal erősen lapos testéről, illetve apró szemeiről könnyen felismerhető, gyakori élőlénynek számít az álló- és folyóvizekben is, és érdekesség, hogy leginkább az éjszakai időszakban aktív. Környén fogtak már ki 80 kilós példányt is, ami 240 centiméter hosszú volt.

Zoltai Dániel, a KEMHESZ elnöke elmondta, a mostani haltelepítés különlegességnek számít, hiszen a szövetség ismeretei szerint ekkora harcsatelepítésre hosszú idő óta nem volt példa a Dunán.