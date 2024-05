Egy sajtómegbeszélésen hívták fel a figyelmemet a kampányra. A Hagyd abba és nyersz! többféle módon próbálta motiválni azokat, akik szerették volna elhagyni a dohányzást. Orvosi segítséget nyújtottak a leszokáshoz, és akik regisztráltak és csatlakoztak a többhetes programhoz, értékes ajándékokat is nyerhettek. Engem nem ez motivált, hanem a kora reggeli nehéz légzés. Májustól indult az akció, április végén kerestük fel az orvost, s jeleztük, hogy május elsejétől indulunk. „Miért nem mától?” – hangzott el a jogos kérdés. Ennek hatására aztán hazaérve az összes cigarettára utaló tárgyi bizonyítékot eltüntettem. Nagyon nehéz időszak következett: teljesen átszerveztük a reggeli protokollt is annak érdekében, hogy a bűzölgő rudacskák ne jussanak az eszünkbe. Komoly mérföldkő volt, mikor első alkalommal mentünk barátokkal egy szórakozóhelyre. Azért is, mert akkor még szinte mindenütt lehetett cigarettázni. Kibírtuk. Teltek a hetek, amikor az orvos is jelezte: már nincs szükség tapaszra. Akkor éreztem, hogy sikerült, amikor álmomban cigarettáztam, és lelkiismeret-furdalással ébredtem. Eltelt csaknem három évtized. Életem egyik legjobb döntése volt, hogy elhagytam a bűzölgő rudat.

Ma van a nemdohányzók világnapja. Ha még nem tette, akkor hagyja abba és nyer!