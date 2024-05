Hatvanadik házassági évfordulót ünnepelt a napokban a bokodi Rózsi néni és Zsiga bácsi. Gyémántlakodalom volt a Hajnal utcában.

Gyémántlakodalom: hatvan éves házasokat köszöntöttek Bokodon

Forrás: Beküldött

Május 18-án délelőtt 10 órakor kopogtattak a bokodi ház ajtaján. A vendégek között volt Csonka László polgármester is, aki az önkormányzat nevében átnyújtott egy szép virágcsokrot, ajándékcsomag kíséretében. Kacsora Szabolcs református lelkész és Spányi Antal, a Székesfehérvári Egyházmegyse püspöke pedig megerősítette a köztük évtizedekkel ezelőtt köttetett fogadalmat.

Kacsora Szabolcs református lelkész és Spányi Antal püspök megerősítették a fogadalmat

Forrás: Beküldött

– A házasság egy olyan szövetség, amiben sohasem vagyunk egyedül – kezdte beszédét a püspök. Kiemelte: a házasság egy döntés, hogy a másikkal, a másikért együtt akarnak és tudnak élni. Az egymásért kölcsönösségében, a tisztelet, a türelem, a felelősség, a szeretet és a megbocsájtás sok-sok története, sokszor nehéz úton is akár – tette hozzá. A református lelkész a gyémánt jelzői közül a legyőzhetetlenséget emelte ki és további 60 boldog esztendőt kívánt a szépkorú párnak.

Szoktunk ugyan vitatkozni, de haraggal egy este sem feküdtünk le az elmúlt hatvan év alatt

– adta meg a hosszú házasság titkát Rózsi néni, aki ugyanolyan szeretettel és tisztelettel néz férjére mint egykoron.

Gyémántlakodalom: huszonévesen lettek férj és feleség

A pár 1964. május 16-án, katolikus szertartás szerint kötöttek házasságot. Czunyi Zsigmond 1938. január 30-án, a felvidéki Megyercsen született. A felvidéki kitelepítések miatt kerültek Isztimérre, kitelepített sváb faluba, Fejér megyében. Babirák Róza 1941. március 2-án látta meg a napvilágot, szintén Bokodon. Két fiúk született, Zoltán 1965-ben és Gábor 1974-ben. Három fiú unokájuk van. Házasságkötésük után sok helyen megfordultak az országban úgy, hogy mindvégig itthon éltek. Zsigmond református, több mint két évtizeden át presbiter is volt. Felesége katolikus. Az ötvenedik házassági évfordulón a katolikus templomban kaptak áldást, amit és nagy-nagy családi körben ünnepeltek. Most is ezt tették, de inkább a szűk családi körben.