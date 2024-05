Látogatók is láthatják a gipszformát

A szervezet célja, hogy látogatóik is megtekinthessék a hazatért gipszképződményt, ezért eleve olyan helyre tették, ahol azt meg tudják mutatni. Talán ez is hozzásegíti őket és a barlangászokat ahhoz, hogy a Sátorkőpusztai-barlang egykori, eredeti állapotáról pontosabb képet alkothassanak. A BEBTE próbált felkutatni más, elvitt képződményeket is. Például a Természettudományi Múzeumban lévő, 1959-ben begyűjtött sátorkői anyagot is láthatták és ismerik a Tatára vitt többi képződményt is. Ezek azonban olyan képződmények, amelyekből ma is tucatszámra találunk a barlangban, sérülékenységük miatt sincs értelme a szállításnak. A gipszagyar visszakerülését egyedisége és relatíve könnyű szállíthatósága miatt kezdeményezték.