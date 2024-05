Autósok, figyelem! 1 órája

Tatabányán alapesetben is gondot okoz a parkolás. Gál Csaba, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje észszerűsítené a helyi autósok életét. Ők most Tatabánya-kártyával tudnak ingyen parkolni, de ez modernebb és kényelmesebb megoldással is kivitelezhető lehetne.

Gál Csaba, Tatabánya Fidesz-KDNP-s polgármesterjelöltje a minap a Tatabánya-kártya észszerűsítéséről értekezett közösségi oldalán. Mint fogalmazott, a parkoláshoz ezt használják a vármegyeszékhelyen élők. De több a bosszúság vele, mint a haszon. Gál Csaba kivezetné a parkolási rendszerből a fizikai kártyát, hogy olcsóbb, egyszerűbb, gyorsabb legyen a rendszer.

Forrás: Gál Csaba/Facebook A kormánypárt helyi frakcióvezetője felidézte, hogy 10-15 éve fénykorukat élték a kedvezménykártyák, és a vármegyeszékhely is létrehozta a saját kártyáját, hogy a tatabányaiak a helyi szolgáltatóknál kedvezményeket kapjanak, azonban az ilyen megoldások ideje lejárt, ma már szinte minden okostelefonok, applikációk segítségével intéznek az emberek. – A városvezetés azonban nem tart lépést az idővel és a parkolást továbbra is ezzel az elavult módszerrel intézzük. A kártya lejár, az Agorában sorba állás után még fizethetünk. Ha nem vesszük észre, hogy lejárt a kártya, akkor még jól meg is büntetnek. Ennek szeretnék véget vetni! írta, hozzátéve: vállalja, hogy polgármesterként gondoskodni fog arról, hogy minden tatabányai lakos egy autója továbbra is ingyenesen parkolhasson a városban egy egyszeri regisztráció után. Csak akkor kell majd bemenni ügyintézni, ha másik autót vásárol valaki. – Egyszerűbb, gyorsabb, olcsóbb rendszert alakítunk ki, ezzel segítjük a tatabányaiakat – emelte ki.

A kommentelők között volt, aki arról értekezett, hogy a mai világban már szinte minden elintézhető, megvehető, de a Tatabánya-kártyát persze még mindig személyesen kell hosszabbítgatni. Más azt írta, hogy lényegében szabadságot kellett kivenni júliusban, hogy el tudja intézni a hosszabbítást. Egy kérdésre válaszolva azt is részletezte a polgármesterjelölt, hogy aki szeretné (például az idősebbek, akiknek nincs okostelefonjuk), megtarthatnák a kártyát, tehát a személyes regisztráció is megmaradna a parkoláshoz. Gál Csaba hiányosságokat pótolna A kormánypárti polgármesterjelölt programjából több pontot megismerhettünk már a közelmúltban, így például A bánhidai, el nem készült körforgalmat is megépíttetné. A bánhidai körforgalom építése, bár négy éve betervezték a költségvetésbe, végül nem volt fontos sem a balos a polgármesternek, sem a körzet DK-s képviselőjének, aki egyébként alpolgármester is.

Az egészségügy kapcsán a tatabányai háziorvosokkal egyeztetett. Nem csupán a jelenlegi helyzetről, de a megyeszékhely egészségügyének jövőjéről is beszélt a gyógyítókkal. Az orvosutánpótlás javítását az ösztöndíjprogram bővítésében, a fiatal orvosok, rezidensek lakáshoz jutásának elősegítésében látták a szakemberek, de a kamerarendszerek bővítése is terítékre került, hiszen azok segítségével, betartva az adatvédelmi, személyiségi- és betegjogi előírásokat, növelni lehetne az orvosi rendelők biztonságát is.

Egy nagyméretű épületgépészeti panelprogram tervét is bejelentette, amellyel a 23 ezer társasházi lakás gondjait oldaná meg, segítené megoldani.

