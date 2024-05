Díszpolgári címet érdemelt ki Kópéné Kozell Lídia, aki a füzitői iskola tanára volt. A díjazott 1935-ben született Budapesten. Nagyapja tanár volt, ezért nem véletlenül őt is vonzotta ez a pálya. Tanítói, majd tanári diplomát szerzett, az egyetemi évek alatt pedig férjét, Kópé Józsefet is megismerte. 1958-tól férjével a füzitői iskolában tanítottak, házasságukból pedig ikerfiaik születtek.

Kópéné Kozell Lídia szakköröket vezetett, a dolgozók iskolájának aktív közreműködője lett, tagozatvezetőként büszke volt rá, hogy a felnőtt emberek munka mellett is felkészülten jelentek meg az órákon, többen közülük le is érettségiztek. Magyar–orosz szakos tanárként több alkalommal eljutott Moszkvába, Szentpétervárra továbbképzések keretében. Diákjai jól szerepeltek a versenyeken, a pályakezdőket pedig örömmel karolta fel. 1990 novemberében ment nyugdíjba, Budapesten él fiaival. Az eseményen nem tudott jelen lenni, így egyik fia tolmácsolta szavait és vette át a díjat.

A délután folyamán helyi és környékbeli csoportok is felléptek: a szőnyi mazsorettek, az óvoda néptánccsoportja és a We know táncosai.

A Kemma.hu díja után újabb elismerés járt a női focistáknak a Füzitői Napokon

A megnyitón az Almásfüzitői Sport Club női labdarúgó-szakosztályát is díjazták, akik Almásfüzitő Községért emlékérmet kaptak. A csapat 2021-ben alakult, legelső bajnoki évükben veretlenül nyertek bajnoki címet az U18-as leány bajnokságban. Idén még eredményesebbek voltak. A felnőtt futsalosok az NBII-es bajnokságot megnyerték, a Dunaújváros ellen pedig kivívhatják helyüket az az első osztályba kerülésért.

Nem csak csapatként teljesítenek jól, hanem egyéniben is, Katona Vanda és Bácskai Betti gólkirályi címeknek is örülhettek. Mindemellett a Kemma.hu által meghirdetett Az év női sportcsapata versenyt is megnyerték, amely jó visszaigazolás volt arról, hogy szurkolóik bizalmát is élvezik. Az elismerést Engelbrecht Fanni csapatkapitány vette át Beró László polgármestertől.