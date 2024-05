Állandóan fülhallgatóhiányban szenvedek. A párom persze mindig kisegít, „kölcsönadja” az övét, amit aztán jó eséllyel sosem lát viszont. Most is hasonló helyzet állt elő, így elhatározta, újabbat vásárol. Nem volt egyszerű a dolog, mert vagy elfelejtkezett a dologról, vagy nem talált megfelelőt. Mikor végül beszerzett egyet, örömmel konstatáltuk, hogy mostantól nem kell osztoznunk. A boldogság azonban tiszavirág-életűnek bizonyult, Miú macskánk ugyanis egy nappal később, egy jól irányzott harapással kivégezte a régi fülest. Mondanom sem kell, nem én maradtam fülhallgató nélkül. „Kölcsönkértem” az újat is.