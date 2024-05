A Grófi-tavat már birtokba vehették a fürdőzők. A tiszta forrásvízű természetes fürdőtó mellett szombattól már a gyerekek kedvenc medencéje is fogadja a fürdőzőket a Fényes Fürdőn.

Péntek reggel beindult a pancsoló tesztüzeme. Michl József, Szekeres Gábor, Rigó Balázs, Pálházy Nándor (balról jobbra) a Fényes Fürdő nyitásáról egyeztetnek.

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Péntek reggel beindult a pancsoló tesztüzeme, a medence alját már javában takarították. Szekeres Gábor fürdővezető a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy a pancsoló már teljesen működőképes. Így június elsején részben megnyithatnak a Fényes Fürdő medencéi.

Nyithat a Fényes Fürdő

– A korábban csempés medence fóliázására került sor az elmúlt hetekben. Ez lassan a végéhez ér, már az utolsó simítások zajlanak. Ha az időjárás kegyes lesz hozzénk, akkor a jövő héten végzünk a munkálatokkal, akkor a következő hétvégére már megnyithat az amorf medence is – szögezte le a fürdővezető, akitől azt is megtudtuk, hogy természetesen a csúszda is üzemelni fog idén is.