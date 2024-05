Hernádi Ádám, a város polgármestere közösségi oldalán látványos videót is közzétett a munkálatokról, melyben látható, hogy a rögzítést követően óvatosan emelték meg az elöregedett tetőt, melyet aztán daruval az úttestre helyeztek. A városháza felújítása egyébként jó ütemben halad, a Széchenyi tér felől nézve a tetőszerkezet egyre nagyobb részét természetes anyagú palakő borítás fedi.

Jól halad a felújítás, leemelték a városháza óratornyának tetejét

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

Hernádi Ádám a napokban egy másik, a projekthez kapcsolódó videóval is jelentkezett: a város első embere csatlakozott a felújítást végző szakemberekhez. Esztergom polgármestere a biztonsági előírásoknak megfelelően mellényt és kobakot is viselt az állványzaton, ahol hengert ragadva kivette a részét a falfelület festéséből is.

Hernádi Ádám rendszeresen tájékoztatja a lakosságot arról, hogy hol tartanak a munkálatok, hiszen a város életében kiemelt mérföldkőnek számít, hogy hosszú idő után lehetőség nyílt a városháza épületének felújítására, a műemléki védettségű épületegyüttes a város rangjához méltó állapotba kerül.

