Hernádi Ádám, a város polgármestere közösségi oldalán fejezte ki örömét azzal kapcsolatban, hogy a Széchenyi téren található városháza után a főbejárattól nem messze álló Szentháromság-szobor is megújul. Kiss György szobrászművész keze munkáját dicséri a gyönyörű szoboregyüttes, melyet a főtérre látogató turisták is gyakran megörökítenek, ám sokan nem is tudják, pontosan kiknek a szobra látható rajta. Felújítás felújítást követ a belvárosban is.

Felállványozták a Széchenyi téri szoboregyüttest, megkezdődött a felújítás.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

Hernádi Ádám ismertette, hogy az oltár-emlékművet három magyar szent, Szent István, Szent László és Szent Erzsébet szobra öleli körbe. A szoborcsoport talapzatán bronz domborművek kaptak helyek, melyek Vajk koronázásának, Pázmány Péter esztergomi érsek prédikációjának és a magyar szentek Oltáriszentség előtti hódolatának állítanak emléket. Felette áll a Magyarok Nagyasszonya szobor, ölében a gyermek Jézussal, két oldalán Szent Rókus és Szent Sebestyén látható. A szoborcsoport tetején pedig az Atya, a Fiú és a Szentlélek ábrázolás szerepel.