Hogy néz ki ez a telefon? – gyakran kaptam meg többször is ezt a kérdést, mikor egy-egy ismerősöm meglátta a telefonom karcos, igencsak berepedezett kijelzővédő fóliáját. Mindig magyaráztam, hogy azért nem cserélem még le, mert a zsebemben folyamatosan karcolódik és mivel gyakran leejtem a telefonom, így üvegfólia-csere esetén az új hamar ugyanígy nézne ki. Egyik nap arra gondoltam, most már tényleg itt van az ideje annak, hogy rendbe tegyem a telefont. Örültem is neki, hogy végre nem egy leharcolt eszköznek nézett ki a mobilom. A csoda azonban fél napig tartott, este a konyhában kicsúszott a kezemből a telefon. Most újra várok pár évig...