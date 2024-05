Magyarország kormánya eltökélt a magyar vidék fejlesztése és fejlődése mellett, ezért is hirdette meg 2018-ban a programot. Ennek keretében számos pályázati lehetőség áll a kisebb települések önkormányzatai számára.

Fontos fejlesztések valósultak meg Bársonyoson

Fotó: Beküldött fotó

– A Kossuth Lajos utcai csomóponttól az útnak van egy csatlakozása a Jókai Mór utca és a Petőfi Sándor utca találkozásánál. Most a Jókai utca végét fejeztük be. Ez régen egy kavicsos út volt, amely most szilárd burkolatot kapott – emelte ki a Kemma.hu-nak Kálnai Lajos, a bakonyaljai település polgármestere, aki hozzátette:

– Ez az út a főútra csatlakozik, ez pedig egy felhajtási lehetőséget biztosít. A beruházással a templomot körbe lehet autóval járni, ráadásul ennek az útszakasznak az elkészültével egy részben tehermentesítette a Petőfi Sándor utcát. Ezzel teljessé vált a templom körüli felújítás.

De nem csupán ez az egy projekt valósult meg, ugyanis a település ravatalozója szintén megújult, ez is a Magyar Falu Program egyik pályázatának köszönhetően.

– Teljes épületfelújítás történt. Festés, járólapozás, nyílászárócsere. Az épület előtt egy térkövezet részt alakítottunk ki, továbbá egy negyven férőhelyes urnafalat, ez korábban még nem volt a településünkön.

További fejlesztések

A fejlesztések azonban nem állnak meg. Leader-forrásból gépeket szereztek be, továbbá kommunális eszközöket is szeretnének, de ezek még csak a beszerzési szakaszban vannak. Programokból sem lesz hiány, szombaton a sportpálya ad otthont a gyereknapnak. Miklós Ágnes interaktív gyermekműsora mellett többek között pónilovaglás, ugrálóvár és arcfestés is várja a kicsiket. Vasárnap az önkormányzat és egyházközsége megemlékezést tart a magyar hősök tiszteletére. Délelőtt fél tízkor az I. és II. világháborús emlékműnél koszorúznak. Június 22-én pedig a Bársonyosi Falunapon gyűlik össze a település apraja-nagyja.