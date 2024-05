A hagyományos júniusi falunapra újra összegyűltek Ászáron. A szombat reggel a szokások szerint főzőversennyel indult, ahol a finomabbnál finomabb illatok lengték be a könyéket, A megmérettetést a Bakonyi Betyárok nyerték, akik a település nevével fémjelzett bort és borospoharat nyertek.

Falunap: még a citera is megszólalt Ászáron

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

– A főzőversenyre heten jelentkeztek, tetszőlegesen választhattak, mit főznek – kezdte a kemma.hu-nak Pekár Zsolt, a település polgármestere, aki hozzátette:

– A falunappal párhuzamosan vívó „Sulimpia” van a sportcsarnokban, ahol lány- és fiúgyerekek párbajtőrvívásban mérik össze tudásukat. A falunapon az U19-es focicsapatunkat bajnokavatjuk, mert a szezonban a megye II-be jut a megyei bajnok.

Falunap a javából

Volt ugrálóvár, trambulin, óriáscsúszda, és természetesen arcfestés, lufihajtogatás és fakörhinta is várta a legkisebbeket. Koncertekből sem volt hiány, hiszen a színpadra lépett Dorogi Barbi, aki a gyermekeknek készült produkcióval. Sári Évi és Károlyi Krisztián operettműsorát is hallhatta a nagyérdemű, majd érkeztek a Dívák, azaz Fésűs Nelly, Détár Enikő és Dorogi Barbi. Este fél hétkor Dr. BRS rázta fel a közönséget, aki a régmúlt idő dalait új köntössel ruházza fel. Majd érkezett sokak kedvence Nótár Mary, aki ütős slágereivel dobta fel az amúgy is fokozott hangulatot. Levezetésként Takács Zoltánnal utcabálozhattak a helyiek és környékbeliek, aki pedig már megszokott vendége a bakonyaljai falunapoknak.