Fagylalt különlegességek: készülhetnek az ízlelőbimbók!

És persze fagylalt különlegességekkel is. Az extrém ízek kedvelői most nagyon figyeljenek. Jól megfért egymás mellett a levendula, a keksztekercs, a mangó, a kovászos uborka, a parmezános sajttorta és a sóska is. Korábban volt tejfölös fokhagymás lángos, ami olyan népszerű, hogy meg kellett ismételni az akciót. Túrós tészta is kapható volt már. Persze nem tányéron, tégelyben, fagylaltként.