Hat irányba mutat a tábla

A bányászváros hagyományos értelemben vett testvérvárosi kapcsolata korábban a finnországi Kuhmoval és a szlovákiai Vágsellyével (Sala) alakult ki. A 90-es évek végén a németországi Plochingennel, majd 2013-ban a lengyelországi Końskie városával kötött szorosabb kapcsolatot. A táblán helyett kapott még a francia Yerres, valamint a cseh Telc városa is, amelyekkel szintúgy gyümölcsöző a kapcsolat. A civil szervezetek azóta is tartják egymással a kapcsolatot, közösen vesznek részt programokon, sőt, egymás rendezvényeire is szívesen ellátogatnak.