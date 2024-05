A Széchenyi tér megtelt családokkal a munka ünnepén, ám a hónap első napja Esztergomban egy jeles eseményhez is köthető, hiszen 2022. május 1. óta ismét megyei jogú város. A szervezők a gyermekek számára légvárral, bohóccal, arcfestéssel, csillámtetoválással is készültek. Mindemellett szelfi zoom is színesítette a kínálatot.

A Tűzkerék xT is koncertezett az Esztergom Napon.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

A színpadon 16 órakor kezdődtek a programok. A kisgyermekes családok együtt énekelték a dalokat az Apacuka Zenekarral, 18 órától a helyi Tűzkerék xT lépett színpadra, majd este a Wellhello rajongói lepték el a város szívét.