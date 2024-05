Felújítás 1 órája

Még szebb lesz a romantikus esküvői helyszín: felújítják a kiskápolnát

Az esküvői helyszínként is népszerű templom kívülről már megszépülhetett pár éve. Most a Kálvária-dombon álló kápolna belülről is megújulhat.

Tavalyelőtt újították fel a Kálvária-dombon lévő kis kápolnát Tatán. Michl József, Tata polgármestere közösségi oldalára kitett videóban most arról adott hírt, hogy hamarosan belülről is megszépülhet az épület. Ennek sokan örülhetnek majd, hiszen nemcsak kirándulóhely a város fölé magasodó kápolna, de esküvői fotók és kézfogók kedvelt helyszíne is. A kápolna holdtöltekor is varázsos látványt nyújt, sokan pedig itt készíttetik az esküvői fotóikat is

Fotó: Sz. A. / Forrás: Kemma.hu A Kálvária-domb környéke folyamatosan szépül: a Fellner kilátó belseje elkészülhetett és a Kőfaragó ház is megújulhatott. A Kálvária kápolnája is megújulhat A Fellner Jakab Kulturális Egyesület jóvoltából pedig a dombtetőn lévő Fellner kápolna is megújult kívülről. A polgármester elmondta, hogy Bálint atya azzal kereste meg nemrég, hogy szeretnék, ha belülről is megszépülhetne a kis templom. – Azzal a jó hírrel érkeztem ide, hogy Bálint atya átvállalta a belső felújítást – árulta el a város vezetője.

