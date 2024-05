A helyszín is változott, s 1959-től a Népház előtti útra helyezték át a felvonulást, s a kulturális intézmény elé állították fel a tribünt. Dallos István beszélt a majálisok kialakulásáról, s arról is, hogy 1955-ben például az egyház május 1-jét Munkás Szent József ünnepévé nyilvánította. A felvonulás 1976-tól pedig már Újvárosba került, a hivatallal szemben lévő egykori Lenin-szobor közelébe. Dallos István korabeli újságokat is hozott, amelyek beszámoltak a majálisokról.

