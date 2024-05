Pénteken vizsgálatokkal, állapotfelméréssel, előadásokkal, újraélesztési oktatással és tanácsadással egybekötött egészségnapot tartott a csolnoki önkormányzat a Fódi János Művelődési Házban.

Az egészségnapon vérnyomásmérésre is lehetőség volt.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

A település vezetése Kolonics Péterné polgármester kezdeményezése nyomán szervezte meg a hiánypótló programot, melyet a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, az Ortokomfort Bt., illetve a községen praktizáló lelkes háziorvosok, dr. Gécseg Erika és dr. Pintér Miklós is támogatott.

Kolonics Péterné elmondta, hogy a csolnoki egészségnapra a Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesülettől sikerült kölcsönözniük egy PSA-szint mérésére alkalmas készüléket, a szűrés a prosztatát érintő daganatos megbetegedések felismerése szempontjából is kifejezetten hasznosnak bizonyult. A rendezvénynek nagy sikere volt, a szépkorúak mellett a fiatalabb generációk is részt vettek az ellenőrzéseken. Az előadások érintették a dohányzás káros hatásait, a fertőzések megelőzését és kezelését is, de szó volt többek között az elhízásról és a cukorbetegségről is.