Árulkodtak a lila foltok, megszakadt a szívvel siratták el drogfüggő barátjukat

Mély gyász telepedett a baráti társaságra, nehezen tudják feldolgozni a kábítószerfüggő társuk halálát. A drogprevenciós színdarab is bizonyítja: a problémák nemcsak összehozzák, de végérvényesen szét is szakíthatnak, tönkre is tehetnek egy közösséget.

„Emlékeztek még azokra a lila foltokra? Nekem valahogy mindig fura volt…” – mondta kissé elcsukló hangon az egyik szereplő, mikor talpig feketében az asztalra helyezett virágok mellett álltak. Bár a döbbenten ülő diáksereg ekkor még nem is sejtette, hogy ez a jelenet a végkifejlet, de a több mint egy órás előadás idővel minden kérdésre választ adott. S végül meg is értették, hogy a foltok nem szerencsétlen balesetekről árulkodtak, hanem komoly bántalmazások nyomai, melyek egy élet tönkretételéhez vezettek. Így kezdődött a drogprevenciós előadás... A drogfüggőség minden állapotát bemutatták a színdarabban.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra No de hirtelen felzúgtak a gitár riffek, a rockos dallamokkal pedig vissza is utaztunk néhány évet a múltba, mikor a baráti társaság még egy 17. születésnapot ünnepelt. A humoros párbeszédek hallatán össze is mosolyogtak a közönség soraiban helyet foglaló fiatalok, akik érdeklődve figyelték a történteket. Súlyos tanulságok a drogprevenciós előadáson „Na igyunk már valamit mielőtt elérzékenyülök!” – szólt társainak az ünnepelt, majd rögvest ki is töltötték a feles poharakba a tequilát. Ekkor került elő „AZ”, vagyis a csodaszer, amit mindenki szed, és ami mindig feldobja a hangulatot.

„Jó figyelj, a TikTok-on is így csinálták! Elsőre úgy sem lehet rászokni!” – nyugtatták egymást, majd mind bevették a kábítószert. Ám a felelőtlen fiatalok az aranyszabályt elfelejtették: sosem tudhatjuk, kire hogyan hatnak a drogok, így halt meg kis híján egyikük a csodaszertől. Ettől a jelenettől indult el lejtőn a baráti társaság és megtapasztalhattuk a rossz döntések következményeit. Az előadók olyan hitelesen játszották szerepeiket, hogy könnyen azonosulni tudtunk az élethelyzeteikkel. A titokban laposüvegből kortyolgató, problémáit a hozzá legközelebb állók előtt is titkoló, később masszív drogfüggővé váló Gábor – akit végül együtt gyászoltak társai –, sőt az ittas balesetben utasának maradandó sérüléseket okozó Kristóf kálváriája is mélyen megérintette és elgondolkodtatta a közönséget.

Az előadás végén pedig el is hangzott a nap talán legfontosabb gondolata: „a segítségnyújtás nem korfüggő és kötelező.” Valós történeteken alapul A Veresegyházi Támaszpont Alapítvány és a LOGO színtársulat közös, 2018-ban létrehozott „Te döntesz!” című drogprevenciós előadása valós történeteket elevenített fel, melyet a vármegyei önkormányzat és a Komárom-Esztergom Vármegyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) szakmai napja keretében mutatták be Nyergesújfalun. A jelenetek között Maczó József drogprevenciós szakember, narrátor átbeszélte a fiatalokkal, hogy az adott szituációkban mi lehetett volna a helyes döntés.

