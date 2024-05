A dorogiakat már jó ideje rettegésben tartotta egy agresszív férfi. A dorogi rém legutóbb egy tinédzser lányt akart megerőszakolni, most pedig késsel támadt egy családapára. A gyermekeiket is féltették a szülők a férfitől, de most talán fellélegezhetnek, ugyanis a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság hivatalos közösségi oldalán megosztotta, őrizetbe vették a férfit.

Őrizetbe került a dorogi rém

Fotó: Ripost / olvasói fotó / Forrás: 24 Óra

Mint írják: a tettes nem volt ismeretlen a rendőrök előtt, ugyanis február 4-én egy kerítést rongált meg, akkor garázdaság vétsége miatt indult ellene eljárás. Tavaly is több büntetőeljárás indult ellene: kétrendbeli garázdaság vétsége és kisebb kárt okozó rongálás vétsége miatt. A nyomozók a gyanúsítottat május 11-én őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

A Tények riportanyagában látható a felvétel a brutális támadásról.

Ordít a lányom, hogy anya, anya. És nem engedhetem oda a Gáborhoz és hozzám sem. Valamit kell ezzel ez az emberrel csinálni, mert ez már nem állapot

– nyilatkozta a tények.hu-nak a várandós feleség, Babics Klaudia, aki mellett ott állt egy másfél és egy négyéves kislányuk is.

A riadalom miatt ő és a magzat is veszélybe került.

A férfi egyik barátja is látta a támadást, aki így nyilatkozott a Tényeknek:

Éppen túrta itt a hátam mögött lévő kukát és valamit beszólt a Gábornak és leköpte a Gábort, a srác elővett a táskájából egy nagy kést és már szúrt is

Úgy tudjuk, a férfit kórházba szállították a késelés után, és olyan komoly a sérülése, hogy műteni kell.

Nem először támadt a dorogi rém

Korábban már arról is beszámoltunk, hogy egy másik dorogi lakost, Toldi Erikát is megtámadta tavaly a dorogi rém, miután egy kislányt akart megvédeni tőle. A kemma.hu-nak elmondta: