Több ezren gyűltek össze Demjén Ferenc „Rózsi” és a V'Moto-Rock fergeteges koncertjére a város főterére, amelyet a Bányász klubtól kapott ajándékba Oroszlány.

Demjén Ferenc stílusos belépőt választott

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A megtelt táblát nyugodt szívvel ki lehetett volna tenni a szabadtéri színpad környékére május 25-én, szombaton. A koncertező tömeg állt a sportcsarnok előtt, de még az út másik oldalán is várták, hogy „Rózsi”, a Kossuth-díjas énekes színpadra lépjen. A nagy durranás garantált volt, hiszen külön színpad épült Demjén fellépésére. Na, de nem is akárhogy jött létre! A 77-es Demjén motor is főszerepet kapott...

Elöljáróban annyit, hogy a Bányász Klub meghívására korábban eljött már a Korda házaspár, Vastag Csaba, vagy nemrég Csepregi Éva és Oszvald Marika is fantasztikus slágerekkel érkezett. A mostani nagyszabású koncertet Takács Károly, az Oroszlányi Bányász Klub Alapítvány kuratóriumának elnöke nyitotta meg. Mint mondta, bizonyára nem kell bemutatni a nagyérdeműnek a fellépőt, aki remek dalszövegíró és kitűnő basszusgitáros is egyben. Miként fogalmazott, beszéljenek helyette inkább az énekes dalai.

Volt, hogy hosszú percekig meg sem kellett szólalnia az énekesnek, mert a közönség kívülről fújta szinte minden dalát

Fotó: Flajsz Péter

A Demjén koncerten vonat is indult

A csaknem kétórás oroszlányi koncerten felcsendült a Szerelemvonat, a Hogyan tudnék élni nélküled?, a Kell még egy szó, a Szabadság vándorai, a Ki marad majd a barátom? című örökzöld, de az élet himnuszának nevezett Várj, míg felkel majd a nap is. Kiderült, hogy Oroszlány felett is Sajtból van a hold, de hatalmas taps kísérte a Darabokra törted a szívemet és az 1982-es szerzeményt, a Gyertyákat is. Utóbbi dalnál a kivetítőn olyan klasszikusok vonultak fel, akiket „nem láttunk már régen” mint Cserháti Zsuzsa vagy éppen Kóbor János.