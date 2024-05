Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő a közösségi oldalán számolt be arról, hogy az elmúlt időszakban több településen is Leader-forrásból megvalósult beszerzéseket, közterület karbantartási eszközöket adhatott át. Így volt ez Tárkányban is a minap.

Czunyiné dr. Bertalan Judit Akán és Tárkányban is adott át eszközöket

Forrás: Czunyiné dr. Bertalan Judit /Facebook

Mint a politikus fogalmazott, mindezek azért is fontosak, mert az elmúlt másfél évtizedben a települések igényei és üzemeltetése jelentősen megváltozott. Áprilisban egyébként Akán vásároltak a vidékfejlesztési program révén 2,6 millió forint értékben fűnyíráshoz szükséges eszközöket.