A tatabányai Csónakázó-tó körül közel 900 millió forintos beruházással készült el a Milleniumi Közpark felújítása. Ennek részeként épült az az ingatlan is, amely hosszú ideje áll a tóparton kihasználatlanul. A tervek szerint egy kávézó fészkelt volna be ide, ám a sokáig üresen álló szellemház fekete helyett éveken keresztül legfeljebb beszédtémát adott a tatabányaiaknak. Most azonban úgy tűnik, hogy a város leglátogatottabb pihenőhelyén lévő „büfé” végre gazdára talált.

Hamarosan itt kávézhatunk a Csónakázó-tó partján?

Forrás: Kemma.hu

Az városvezetés az átadás óta próbált üzemeltetőt találni az ingatlanra, majd tavaly ősszel, egy bizottsági döntés nyomán, az önkormányzat csökkentette a bérleti díj összegét, amely így évi 1 millió 600 ezer forintra változott. A nyilvános pályázat a felröppent hírek szerint sikeres volt, és mint az a kiírásból kiderül, a vendéglátó ipari célú hasznosításra szánt épület első üzemeltetője hamarosan 60,19 négyzetméternyi hasznos belső, és 90,22 négyzetméternyi hasznos külső alapterülettel gazdálkodhat.