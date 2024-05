– A legújabb módszer szezonális, hiszen ha belegondolunk, hogy most már nagyon sokan a nyaralást tervezgetjük. Már a bűnözők is lekövetik ezt a fajta szezonális igényt és a Booking.hu oldalán történő foglalás esetén a csaló egy problémára hívja fel a sértett figyelmét. Valamilyen módon megnézi a lemondási határidőt és ehhez közeledve, az alkalmazáson belül, a kiszemelt szálloda nevében üzenetet küld. Arról tájékoztatja, hogy nem tudják megterhelni a kártyáját. De a problémára mindjárt kínálnak is egy javaslatot, például ajánlanak egy programot, amire regisztrálva tud fizetni. Azonban helyette ők egy adathalász vírus segítségével a kártyán lévő teljes összeghez hozzáférnek – magyarázott a csalók legújabb módszereiről Bálint Gabriella alezredes, a Bűnmegelőzési Alosztályának vezetője.