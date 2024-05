A csütörtöki búzaszentelő ünnepség az esztergomi bazilikában kezdődött, ahol Balogh Attila atya celebrált hálaadó szentmisét. Az istentiszteleten részt vett többek között Erős Gábor, a térség országgyűlési képviselője, Romanek Etelka, a vármegyei közgyűlés alelnöke, Steindl Balázs, Esztergom alpolgármestere és dr. Balogh Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Komárom-Esztergom Vármegyei Szervezetének elnöke is.

Balogh Attila (középen) megáldotta az esztergomi búzatáblát.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

Balogh Attila kanonok az evangélium után felidézte, hogy a hálaadó szentmisén nemcsak Istennek adunk hálát, hanem azoknak is, akik minden évben gondoskodnak arról, hogy a búzaszentelő ünnepség hagyománya ne merüljön feledésbe. Ezeken az alkalmakon pedig nemcsak az ünnepnek, hanem a kenyérnek, a búzának és a terménynek a jelentőségét is megérezhetjük. Hozzátette: a terményt nemcsak Isten adja számunkra, hiszen szükség van hozzá az emberre is, aki megműveli a földet, aki izzadtsággal megtermeli mindazt, ami áldássá, kenyérré, életté válik bennünk.

Végül kitért arra is, hogy a megromlott, megpenészedett kenyér figyelmeztethet bennünket arra, hogy a lelkünk is „átveheti” a romlottságot. Éppen ezért mindig újból és újból meg kell találnunk Isten előtt az újdonságot, a frissességet, hogy a lelkünk formálódhasson és alakulhasson. Hiszen a búzaszentelő ünnep mindig felfelé irányítja a figyelmünket Isten felé, hiszen ő áll minden élet középpontjában és ő mindent megad számunkra, amire szükségünk van itt a földi életünkben. Végül azt kérte a jelenlévőktől, hogy ne feledkezzenek el arról az eledelről, az örök élet kenyeréről, ami biztosan soha nem fog megromlani.

Négy egyház képviselői vettek részt a búzaszentelési szertartáson

Az Esztergom Városi Gazdakör, a Komárom-Esztergom Megyei Gazdakörök Szövetsége, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Komárom-Esztergom Vármegyei Szervezetének ünnepsége ezután a Kettőspince városrésznél található Bokréta utcánál folytatódott. A búzatáblát az ökumené jegyében szentelték, illetve áldották meg. A szertartásban közreműködött Kiss-Maly László római katolikus atya, Nagy Olivér felvidéki evangélikus lelkész, Takács Gusztáv görögkatolikus pap, Ágoston Csaba református lelkész, Balogh Attila római katolikus kanonok, Mihovics Szebasztián diakónus, illetve Pálmai József nyugalmazott pedagógus is. Az ünnepség a Prímás Pincében megtartott ebéddel zárult.