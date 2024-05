Az ünnepségen Pereszlényiné Kara Erika, a Kesztölci Családi Bölcsőde Közhasznú Egyesület, vagyis az intézményt fenntartó szervezet vezetője köszöntötte a jelenlévőket, köztük Popovics Györgyöt, a vármegyei közgyűlés elnökét, Farkas Krisztina polgármestert, Radovics Istvánné alpolgármestert is. Elmondta, hogy hosszú évek kitartó munkájának eredményeként, illetve a magyar kormány és az Európai Unió támogatásával tudták megvalósítani az elképzeléseiket. A kollégái és a családok nevében köszönetet mondott a támogatásokért.

Gryllus Vilmos lépett fel a kesztölci Patakvölgye Mini Bölcsőde átadóján.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

Farkas Krisztina megjegyezte: a magánerős beruházásnak és a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében elnyert pályázati forrásnak köszönhetően egy újabb, 16 kisgyermek ellátását biztosító gyermeknevelési intézménnyel gazdagodott a település.

Vármegyeszerte támogatták a bölcsődeépítést

Popovics György beszédében kiemelte, hogy a kormány és a vármegyei önkormányzat számára is fontos, hogy bölcsődéket, óvodákat építsenek, illetve újítsanak fel. A TOP-ban, a fejlesztésre fordított alapösszegeken kívül több mint 4 milliárd forintot kapott a vármegye bölcsődék létesítésére, így ahol szerettek volna, ott lényegében épülhetett bölcsőde. Kiemelte, hogy Kesztölc az egyetlen olyan hely, ahol egy egyesület hozott létre bölcsődét, hiszen máshol az önkormányzatok pályáztak hasonló céllal. Véleménye szerint ezen intézmények révén a falvakban élők is igénybe vehetik ugyanazokat az alapszolgáltatásokat, mint amelyek a nagyobb településeken is elérhetők.

Utolsóként Radovics Istvánné mondott beszédet, aki röviden bemutatta a szervezet létrejöttét. Végül Popovics György, Pereszlényiné Kara Erika és Farkas Krisztina átvágták a szalagot, majd Pereszlényi Zoltán bölcsődevezető, kisgyermek nevelő megmutatta a meghívott vendégeknek az épületet. A családok legnagyobb örömére Gryllus Vilmos zeneszerző, énekes közismert és népszerű dalokkal lepte meg a fiatalokat és szüleiket.

Popovics György, Pereszlényiné Kara Erika és Farkas Krisztina szalagátvágással avatta fel a mini bölcsődét.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra