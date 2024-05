Bodrogi Gyula hazavitt egy emléket

Videós összeállítást is végig nézhetett a közönség a színészóriás eddigi pályafutásáról, ráadásul a középiskola diákjai interjúztatták az utca emberét Bodrogi Gyulával kapcsolatban. Annyit kérdeztek csupán, kinek mi a véleménye a Nemzet Színészéről és munkásságáról. Az interjúalanyok között szerepelt Szőts István lapszerkesztőnk is. Szerinte nagyon megérdemel minden kitüntetést. Bodrogi Gyula jókat derült a felvételeken, és külön örült annak is, hogy a megszólalók által kapott egy szeletet Tatabányából, vagy Tatabányától.