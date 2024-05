A tatai képviselő-testület áprilisban ülésezett a városháza dísztermében, a képviselők ezúttal 18 napirendi pontban döntöttek. A Tata.hu tájékoztatása szerint a gazdasági társasághoz kapcsolódó előterjesztések sorában a képviselők egyeztettek a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt., a Tatai Öreg-tó Kft. és a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. 2024-re vonatkozó üzleti tervéről, valamint a Városgazda Kft. 2023-as ingatlankezelési tevékenységéről. A Tatai Járásbíróság épületéről is döntöttek.

Az önkormányzat élt az elővásárolási jogával a Tatai Járásbíróság épületében lévő eladásra kínált irodák esetében

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódóan négy témát tárgyaltak, ezek között szerepelt az Agostyáni út 1-3. szám alatti ingatlanban lévő ingatlanrészre vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatos előterjesztés.

A bíróság épületében volt a szocialisták irodája

Michl József tájékoztatott arról, hogy a Magyar Szocialista Párt úgy döntött, a tatai irodáját eladja a saját alapítványának, viszont az önkormányzatnak is van az érintett épületben tulajdonrésze, és elővásárlási joga is. A képviselő-testület megszavazta, hogy az önkormányzat 32 millió forintért megvásárolja az MSZP-irodát, amely egy értékes helyen lévő ingatlanegység. A képviselők döntöttek tatai fogorvosi körzetekkel kapcsolatban, és ebben a hónapban is részletes tájékoztatást kaptak az Európai Uniós pályázatokról illetve a kormány által biztosított támogatásokról, valamint a felszín alatti és felszíni vizek aktuális állapotáról.