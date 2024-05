Évről évre újabb divat jelenik meg, a ballagók és az ajándékozók legnagyobb örömére. Az idén sem marad el a dömping, a ballagási csokor nagy fókuszt kap ebben az időszakban.

Ballagási csokor nyomában jártunk. Havelda Editnél hatalmas a választék

Fotó: Zetovics Márió

A ballagási ajándékok tekintetében még mindig teret hódít a virág. Néhány nappal a ballagások előtt néztünk körbe a főtéri árusnál. Szem nem maradt szárazon, amikor Havelda Edit az újdonságokat mutatja. Azt mondja, tavaly hasonló időszakban már nagyon sok volt a rendelés, az idei kicsit alulmúlta. Eddig.

A héliumos lufikat továbbra is nagyon keresik és szeretik

Fotó: Zetovics Márió

Hatalmas a választék: a héliumos lufik és a hagyományos csokival tűzdelt csokrok is megtalálhatóak, valamint vágott virág is kapható. Az ecuadori rózsa szinte uralja az üzletet. Minden színben kapható, a többitől hatalmas virága különbözteti meg és sokkal tartósabb is. Kék, fekete, csillámos, sőt még csokoládé és puncs illatú is érkezett a héten, még a várt roham előtt. Egy szálért 1500 forintot kérnek, míg a szegfű és a gerbera 800-ért kapható. Egy ballagási csokor átlagosan 8-10 ezer forintnál kezdődik.

Gondoltad volna, hogy a pókemberből ballagási ajándék lehet?

Fotó: Zetovics Márió

Ballagási csokor vs. plüsscsokor

Plüsscsokrok garmadája található a bejáratnál. Van bulldog, nyuszi, rénszarvas, pókember, tehén és tigris, de továbbra is hódít a bagoly és a maci. Mint megtudtuk, 8 ezer forintnál kezdődik egy plüsscsokor, ami egyben plüssfigurát is tartalmaz, szóval tényleg örök emlék lehet a ballagónak. Az idei trendi ajándék viszont már ennél is többet ígér, kapható hangutánzó, beszélő és világslágerre táncoló plüss is. Például ilyen a rock&roll kutya és Luis Fonsi Despacito című világslágerére táncoló madár.

Hatalmas szemű őzike meredt ránk a „tömegből”...

Fotó: Zetovics Márió

Megtudtuk azt is, hogy ma már nem csak a gimnáziumi és általános iskolai ballagásokra készülnek. Nagyon gyakran köszöntik az óvodából, sőt bölcsődéből ballagó apróságokat is és a szülők előszeretettel vásárolnak nekik egy kis meglepetést.