– A gyerekek is elérzékenyültek, mondhatni, megjött a hatás, ahogy ott álltunk az egykori Dobi előtt, és elénekeltük a Himnuszt. Az emléktáblát is megkoszorúztuk ezután. Ezzel teljesen le tudtuk zárni az iskola emlékét. Ez volt a harmadik állomás egyébként – tette hozzá Handa tanár úr, akitől azt is megtudtuk, hogy este egy kis összejövetelt is szerveztek, arra még több egykori diák elment, vasárnap pedig többen meg is látogatták őt Vértesszőlősön.