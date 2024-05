Molnár Attila polgármester azt hangsúlyozta, az egyik legszebb dolog, amikor itt tudnak találkozni és köszönteni a babákat. Hozzátette, az önkormányzat célja, hogy Komárom élhető, szerethető város legyen, ahol jó gyermeket vállalni. Olyan kedvezményrendszert vezettek be, amellyel próbálják segíteni a családokat. Arra is kitért, a városi intézmények felújításakor a bölcsődék és az óvodák prioritást kapnak, most újul meg a koppánymonostori Minivár Bölcsőde játszótere is.

A babákat komáromi macival is megajándékozták

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

Vajda Bence alpolgármester rámutatott, a nehéz időszakokban is igyekeznek támogatni a komáromi családokat.

Turi Ádám, az Ifjúsági Tanácsadó Testület elnöke a Komárom Visszavár! programról is beszélt, amelynek lényege, hogy a komáromi fiatalok tanulmányaik után visszatérjenek és itt telepedjenek le.