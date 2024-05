A Nemzetiségi Gálaműsor résztvevőit Igó István polgármester köszöntötte. Köztük volt Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, Pfiszterer Zsuzsanna és Hartdégen József díszpolgárok. Kiemelte: a gálaműsor és a falunapi rendezvénysorozat is arról szól, hogy a legkisebbektől, a fiatalokon, felnőtteken át az idősekig minden generáció megtalálja a maga szórakozását. A fellépő hagyományőrző csoportok kapcsán így fogalmazott: örüljünk ezeknek az értékeknek, hiszen rengeteg munka a kicsiket és a folyamatosan növekvőket tanítani, beléjük oltani azt a tánckészséget, amit az óvodapedagógusok és a táncoktatók a nemzetiségi önkormányzat keretén belül végeznek – adta hírül a vertessomlo.hu.

A 24. Vértessomlói Nemzetiségi Falunapok színes programkínálatában különböző korosztály lépett a színpadra

Forrás: vertessomlo.hu

Czunyiné dr. Bertalan Judit a legkisebbek bájos produkciója után kért szót, és mint mondta, alapos indokkal, hiszen a választáson nem méretteti meg magát a jelenlegi polgármester.

– Annak idején, amikor Hartdégen polgármester úr nem indult, akkor is azt mondtam, hogy nehéz a somlóiaknak a döntés. Most is az lesz, mert magasra tették az elődök a lécet. Ebben az esetben is így van, mert az elmúlt 10 évben is Igó István polgármester úr kitartásának, szorgalmának, harcosságának köszönhetően nagyon szépen fejlődött a falu.

Az országgyűlési képviselő megköszönve a településvezető eddigi ténykedését, gondolatait így zárta: önző módon hadd kívánjam magamnak, hogy olyan polgármestert válasszanak, hogy ugyanígy szeressek Somlóra jönni.

A gálaműsor során a legkisebbek, a gyermekcsoport és az óvodások még picit csetlő-botló, de annál bájosabb előadásukkal csaltak mosolyt az arcokra, és ahogy érkeztek előbb a kicsivel, később az évekkel, évtizedekkel idősebbek, úgy vált érzékelhetővé, láthatóvá a könnyednek tűnő mozdulatok, énekek mögötti sok-sok éves gyakorlás, tapasztalat.