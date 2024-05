Az idén 105 éves óvodában épített eszközön, több különböző anyagmintán mehetnek az óvodás gyermekek. Dr. Sámuel Emese, az erőmű ügyvezetője a frissen épített park mellett ajándékcsomagokat is átadott a gyerekeknek, amelyben színezők mellett egészséges édességeket is elhelyeztek az erőmű munkatársai.

Dr. Sámuel Emese elmondta, hogy az óvoda és az erőmű története összeforrt, ugyanis az erőmű több dolgozója és az ő gyermekeik is az intézményben nőhettek fel. Az erőmű által "örökbe fogadott" óvoda támogatását nem tervezik abbahagyni, számukra is megható az adományozás és az óvoda fejlődéséhez is nagyban hozzájárulnak ezek a támogatások.