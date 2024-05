A „vörös kereszt” megjelenik rendezvényeken is, ahol különböző tanácsadások, akciók mellett népszerűek a véradások. Ez utóbbi rendszeres szervezése nélkül nagy bajban lenne az egészségügy!

A színfalak mögött is hihetetlen komoly munka zajlik. Ezerféle módon támogatják azokat, akik valamilyen segítségre szorulnak. Akkor is, ha kérik, akkor is, ha a környezet észleli, hogy szükséges külső segítség.

Így van ez 165 éve. Akkor zajlott a solferinói csata, amely után Jean Henri Dunant a helyi asszonyok segítségével próbált segíteni a sebesülteken. Javasolta, hogy minden országban hozzanak létre egy segélyszervezetet, amely önkéntesekből áll, s háború idején a sebesülteket ápol. Ennek nyomán alakult meg 1863-ban a Vöröskereszt.

Ezt megelőzően hazánkban már létezett és működött orvosi segítséget nyújtó betegápolói szervezet. A szabadságharc idején alakult meg a Honvédápolói Egylet. Kossuth Zsuzsanna, Kossuth Lajos legfiatalabb húga az összes tábori kórházak főápolónőjeként is támogatója volt.

Ferenc József elhallgatta a működését, így nem kerülhetett nemzetközi figyelem azokra magyarokra, akik 24 évvel a Nemzetközi Vöröskereszt megalakulása előtt önzetlenül segítettek.

Ma a Nemzetközi Vöröskereszt napján hálával gondolunk rájuk! A segítőkre.