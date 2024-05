Bencsik János, a Tatai-medence országgyűlési képviselője köszöntötte a megjelenteket a Tulipános Ház nagytermében, s elmondta: ismét közös sorskérdésekről lesz szó az este folyamán. Napirenden lesz a háború és béke kérdése mellett a migráció is, amely a leginkább foglalkoztatja az embereket.

Az országgyűlési képviselő beszélt a történelmi viharokról, a népek vándorlásáról, a magyar őseink letelepedéséről, majd arról az útról, amely eredménye egy Közép-Európai birodalom lett.

A modern kori migráció nem az új tudás behozatala, hanem megélhetési célú, ezért óriási a különbség a korabeli bevándorlással szemben

– hangsúlyozta. Kiemelte a svábok bevándorlását, amely kiváló példája annak, hogyan lehetett és lehet ma is a legjobb tudásuk szerint építeni, szépíteni az évszázadokkal ezelőtt választott új hazájukat. A leszármazottak pedig azóta is ezt teszik. Munkájukkal sikerre vitték az országot, miközben nem őrzik, hanem élik a hagyományaikat, amely hozzáférhető mindenki számára.

Tuzson Bence elsőként tatabányai felmenőiről szólt. Nagymamája ugyanis Felsőgalláról származott, s dédszülei is itt vannak eltemetve. Nagypapája is sváb volt, mégis magyarnak vallották magukat annak ellenére, hogy a nyelvet nem jól beszélték. Kiemelte: büszke a gyökereire, s arra, hogy gallai vér is folyik az ereiben, hiszen ez a település volt az egyik pillére Tatabánya várossá válásának.

Beszélt a másik nagymamája otthonáról, Bécsről. Azokról az időkről, amikor kisgyerekként járt ott. A kávéházakról, a gyönyörű kirakatokról, amelyeket ma a külföldiek különféle boltjai váltották fel. A lakosság ugyanis kicserélődött, így a kultúra is. Beszélt az igazságügy miniszterek tanácsáról az unióban, hogy milyen témákkal foglalkoznak, miközben a lényegről nem esik szó.

Schaller-Baross Ernő is folytatta ezt a gondolatsort, majd kiemelte: a legfontosabb, hogy szabadon, békében élhessünk egymás mellett.

Tuzson Bence hozzátette: az uniós vezetők háborús pszichózisban élnek. Magyarország azonban elhatárolódik ettől, semmilyen módon nem szeretne bekapcsolódni a háborúba.