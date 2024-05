– Közeledik az évfordulónk, amelyet mindig meg fogunk ünnepelni. Nepomuki Szent Jánoshoz kötődően a tavaszi nyitás az ő ünnepéhez kapcsolódóan május 18-án lesz. Ezen a napon ingyenesen látogatható a Malomkert és a Jenő-malom. Június 16-án, a Sokadalom idején pedig a gyermekeknek lesz teljesen ingyenes, és ezzel is egy hagyományt szeretnénk teremteni, hogy a születésnapot a gyerekeket megajándékozzuk azzal, hogy ők ingyenesen jöhetnek be a Malomkertbe és a Jenő-malomba – hangsúlyozta Michl József polgármester, aki hozzátette:

– Most így tavasz vége felé, nyár elején egy nagyobb karbantartást kell tartania a kivitelezőnek. A kivitelezőnek három éves garanciális kötelezettsége van az egész építményre vonatkozóan, s, miután néhány ponton vízszivárgást észleltek, ezért ezt keresték meg és javították ki. Most a záró munkarészek folynak. Azt reméljük, hogy a nyitásnak semmiféle akadálya nem lesz, tehát hamarosan a nyitásra mindenki felkészülhet. Addigra az időjárás is remélhetőleg olyan lesz, hogy mindenki élvezni fogja újra a Malomkertbe való kijövetelt innen a környékről vagy messzebbről is, úgyhogy nagy szeretettel várunk mindenkit – emelte ki Michl József polgármester a péntek délutáni sajtótájékoztatón.

A Malomkert és a Jenő-malom

A különböző workshopokra folyamatosan várják az érdeklődőket, az eddig is szép számmal látogatott alkalmakon többek között a házi tészta készítésével is megismerkedhettek a jelentkezők.

– Decemberben kezdtük a mézeskalács workshopot, januárban pedig a háziasszonyok kedvencével, a házi tészta készítésével indultunk, amelyet egy kicsit továbbfejlesztünk majd az ősz folyamán – mondta Kocsis Brigitta, aki azt is elárulta, hogy alakor búzából is készítenek majd tésztát, amelyet még a Malomkertben vetettek.

Áprilistól indult el a házi pékség sorozatuk, brióssal kezdtek, most szombaton pedig a croissant rejtelmeibe vezetik be a résztvevőket. Ám akkora érdeklődés övezte a gasztroprogramot, hogy két időpontot is hirdettek. Az összes meghirdetett programjuk szinte telt házzal üzemel.