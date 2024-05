Feljelentést tettek a Turul Kávézó ügyében

Továbbra is hangos a sajtó a Magyar Péter tatabányai kampányrendezvényén történtek miatt. A legfrissebb hírek szerint a helyszíni szemle már megtörtént a kávézó üvegfalának rongálása miatt, most a jegyzőkönyvre várnak.

Schwarzenegger itt megtanulná a magyar bombázótól, milyenek a büszke bányászok

Kocsis Alexandrát fitneszmodellként, exatlonistaként már megismertük. Most azonban vívóként is bemutatkozott, és azt is elárulta, hogy ha itthon találkozna Arnold Schwarzeneggerrel, akkor hova vinné el.

A gondosóra és a rendőrök mentették meg a 86 éves néni életét

A vármegyei rendőrök nemrégiben egy 86 éves, erdőben eltévedt nénin segítettek. Az idős hölgy gondosórájával jelezte az eltűnését. A részletekről most Hruby Ottó őrnagy, a Komáromi Rendőrkapitányság rendészeti osztályvezetője, Várszegi Imre zászlós, körzeti megbízott és Póczik Máté őrmester, járőrvezető mesélt.

Ne maradj le! Iratkozz fel napi hírlevelünkre!

Hosszú kihagyás után újra elindul a sokak által imádott kulturális programsorozat

Az idei nyárral újra elindul hosszú kihagyás után a sokak által kedvelt kültéri, nyílt színház sorozat a tatai Angolkertben. A Tatai Szabadtéri Játékok beharangozóján egy különleges kihívás megoldásáról is szó esett.

Valójában ilyen ember Magyar Péter

Tetteivel, viselkedésével saját magát buktatja le a baloldal új arca – világít rá cikkében a Magyar Nemzet.

Nem semmi! 390 ezer forintra büntettek egy gyorshajtót

Az autós késő este száguldozott a belvárosban, 50 helyett 148-cal mérték be.