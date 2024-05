Hagyomány, hogy a Bridgestone Kft. dolgozói részt vesznek Tatabánya csinosításában, szépítésében. Az idén is évelő virágok ültetésében segédkeztek – adta hírül tatabánya közösségi oldalán.

A cég hangsúlyt fektet a társadalmi felelősségvállalásra, melynek keretén belül rendszeresen gyűjtenek adományt a rászorulók részére, és 2023-ban is 2 millió forinttal támogatták a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítványt. Kiemelt figyelmet fordítanak dolgozóik jóllétére is, ennek eredménye, hogy tavaly negyedik alkalommal nyerték el a családbarát munkahely címet.