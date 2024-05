Kállai Márton André Kertész-nagydíjas fotóriporter munkáit mutatja be az Évgyűrűkben őrzött történetek – Magyarország fáinak titkos meséi című kiállítás, amely a badacsönyörsi Folly Arborétumban várja az érdeklődőket. A Kovalik Máté ötletgazdával, szerkesztővel közösen összeállított fotósorozat 100 különleges fát mutat be az ország minden tájáról. Megcsodálhatjuk a tárlat részeként Magyarország legnagyobb fáit, a szakrális szempontból érdekes példányokat, a környezetváltozás vagy az emberi tevékenység lenyomatait hordozó fákat, de olyanokat is, amelyeknek kultúrtörténeti jelentőségük van - írta az MTI.

Különleges fák fotótárlatát nyitották meg a hétvégén a Folly Arborétumban

Forrás: olly Arborétum

A látogatók megcsodálhatják a több mint háromszáz éves gerecsei kocsányos tölgyet, a zsennyei ezeréves tölgyet is, amely a törzsét megtépázó viharok ellenére még mindig áll, vagy az ötvöskónyi hársfát, melyet a legenda szerint Koppány vezér ültetett, a tatárjárás idején pedig IV. Béla király is megpihent alatta. A famatuzsálem körül ma sírok találhatóak, a közelben pedig egy Árpád-kori templom romjaira bukkantak a régészek. A kiállítás egy másik érdekessége a szőkedencsi hársfa, amely első ágait az utolsó Árpád-házi király uralkodása idején hozta, életkorát hétszáz évre becsülik a szakemberek.

A három éve készülő fotósorozat olyan nevezetes fákat mutat be, melyek valamiben rekorderek, amelyek elhelyezkedése vagy története figyelemfelkeltő – idézte a közlemény Kállai Márton fotóriportert. A badacsonyörsi Folly Arborétumban számtalan különleges örökzöldet, fa- és cserjefélét, valamint több ezer évelőt csodálhatnak meg a látogatók. Az Évgyűrűkben őrzött történetek – Magyarország fáinak titkos meséi című kiállítás november elejéig látható az Arborétumban.

