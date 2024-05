Végh Bálint később azzal került be a hírekbe, hogy tagja – sőt, állítólag vezetője – volt egy bandának, amelyre 2022 októberében csaptak le a rendőrök.

Rendőrnek öltözve követte volna el második bűncselekményét

Az akkor napvilágra kerülő információk szerint V. Bálintra, – valamint társaira, M. Szilárdra, Z. Márkra, V. Viktorra, K. Rolandra és Sz. Péterre – azért csapott le a NAKA, mert rendőrnek öltözve készültek rablást végrehajtani Pozsonyban. Sajtóértesülések szerint egy pozsonyi villát raboltak volna ki, aminek tulajdonosa egy műgyűjtő volt.

A rendőrség szerint Végh a hotel második emeletén osztotta szét a konkrét feladatokat: a ház melyik oldaláról hatoljanak be, a garázson vagy az ablakon keresztül. Arról is tájékoztatta társait, hogy milyen értéktárgyak vannak az ingatlanban. A terv szerint ketten törtek volna be, ketten pedig kint maradtak volna a furgonban, a nagymegyeri rapper is távolról figyelte volna a történteket.

Az eset után L.L. Junior úgy nyilatkozott nagymegyeri rappertársáról, hogy minden téren elhatárolódik tőle, ahogy a barátai, a cége és a kollégái is.