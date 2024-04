Egy óvatlan mozdulat és megesett a baj. Vagyis leesett. Millió apró darabra törött a duplafalú csésze, olyannyira, hogy napok múltával is találtam szilánkdarabokat a konyha padlóján. Így indult Wágneréknál a hétfő. Pedig kedves pohár volt, megtette a magáét. Nagyon kellemes látvány volt benne például a kávé, vagyis az egymástól elkülönülő tejhab és a kávécsík. De jobbat mondok! A remek hétindítót stílszerű hétzáró követte: a duplafalút helyettesítő kerámia bögre is ripityára törött, mindössze négy nap különbséggel. Átlátszó vagy sem, egy kéz van van mindkét esetben. Ügyetlenkedés ide vagy oda, a kelleténél most gyorsabban fogyott az eszköz.