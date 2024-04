A bejegyzésben kiemelte: a legfontosabb feladatuknak azt tartották, hogy hiteles, a közösségért önzetlenül dolgozni kész jelölteket állítsanak a rajtvonalhoz. A jelöltek kiválasztása során a legfontosabb szempontnak azt tartották, hogy a jelöltek rendelkezzenek kellő munka-, és élettapasztalattal, legyen biztos egzisztenciájuk, a képviselői pozícióra a közösség szolgálataként tekintsenek.

Zászlót bontott a Többségben Tatabányáért Választási Szövetség

Forrás: Facebook/Szücsné Posztovics Ilona

Mint írta, a jelöltek kiválasztását, az önkormányzati választásokra való felkészülést, egyenrangú partnerekként végezték, civilek, ellenzéki pártok együtt, szövetséget alkotva.

Szücsné Posztovics Ilona ismét indul a polgármesteri választáson, és megméretteti magát és mind a 12 választókerületben indítanak jelöltet.

A Fidesz-KDNP már korábban bemutatta a jelöltjeit, valamint a polgármesterjelöltjét. Utóbbi a közgyűlés kormánypárti frakciójának vezetője, Gál Csaba, aki működő önkormányzatot és élhető Tatabányát építene megválasztása után. Mint a közelmúltban fogalmazott, a parkok, utak állapota, a köztisztaság és közvilágítás a leggyakoribb problémák közé tartozik, de feladatuknak is tartják a kormánypártiakkal az önkormányzati szervezet rendbetételét is, de az akadálymentesítés és egy élhető város víziója is a szemük előtt lebeg.