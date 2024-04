Az 1969-ben bemutatott Broadway darabból a szerző, Woody Allen és Diane Keaton főszereplésével 1972-ben készült film. A Vígszínház 1983-ban tapsolhatott a közönség Kern Andrásnak és Halász Juditnak, akik a főbb szerepeket játszották. Tatabányán Crespo Rodrigo rendezésében láthatta a közönség a kiváló előadást. Remek alakításokkal.

Figeczky Bence (balra) és Király Attila a gyönyörű háttér előtt Woody Allen színpadra vitt kalsszikusában

Fotó: Sipos Zoltan /jaszaiszinhaz.hu / Forrás: jaszaiszihaz.hu

A darab főszereplője a filmkritikus, Allan, akit elhagy a felesége. Persze ez nem meglepő, hiszen neurotikus, gátlásos, esetlen… az a csoda, hogy volt egyáltalán felesége. Mi lehet az oka a kudarcainak? Hogy kéne viselkednie? Hogy lehetne sikeres, igazi kemény fickó, akiért bomlanak a nők? A válaszokat a Casablanca sztárjától, Humphrey Bogarttól várja, aki számára a férfi idolt testesíti meg, de segítségére sietnek barátai, Linda és Dick Christie is, akik randikat szerveznek neki… de semmi sem úgy alakul, ahogy eltervezik… Allan a képzelet és valóság határán egyre lehetetlenebb helyzetekbe kerül.

Varázslatos helyszínváltások

Crespo Rodrigo számára kihívást jelentett a finom és jó humor megjelenítése a különböző helyzetekben, és a figurák alakításában. Ugyanakkor foglalkoztatta az idősíkok közötti ugrások megjelenítése is. A jelen mellett, a múltbéli történések és az elképzelt jövő lehetséges változatai hatalmas színes kavalkádot alkottak. S ehhez nagy segítséget nyújtott a hihetetlenül színes, beszédes díszlet. Hatalmas monitorokon megjelenített digitális megoldások segítették a nézők minél jobb elmélyülését. Egyik helyszínről szempillantás alatt estek be a másikba: az egyik pillanatban Alaszkában érezhették magukat, aztán a New York-i utcakép volt látható a monitor-ablakokon, vagy éppen egy dübörgő diszkó belsejében drukkolhattak a nézők az esetleg főhősnek, hogy végre meg tudjon szólítani egy nőt, vagy legalább táncoljon vele.

Crespo Rodrigo a darabbal kapcsolatban korábban fogalmazott: „nagyon szeretem Woody Allen humorát, izgalmas és korszerű, a neurotikus, félszeg, folyamatosan önmagára reflektáló kisember figurája, akit kitalált, kortalan és nagyon szórakoztató. Gyerekként először a Fogd a pénzt és fuss! című filmet láttam vele, ami rögtön magával ragadott. A Játszd újra, Sam! főhősét elhagyta a felesége, Nancy, és keresi a párját, de egészen különleges a nőkhöz való viszonya, nem tud határozott férfiként közeledni hozzájuk. Woody Allen imádja Humphrey Bogartot, főhőse, Allan Felix is rajong érte, beszélget is vele. A darabbeli valós szituációkat meg-meg szakítják azok az események, amelyek Allan fejében játszódnak, ami remek játéklehetőség az őt játszó színész számára, és számunkra, nézők számára is ismerős lehet, ahogy bizonyos szituációkat újra lejátszunk vagy előre elképzelünk különböző módon.

Fejben Allan sem az a félénk fickó, aki a való életben. Férfiideálja, Bogart folyamatosan noszogatja, tanítja, hogy hogyan kell a nőkkel bánni, de Allan nem az a típus, aki ezt tudná utánozni, ez pedig remek humorforrás a darabban. A humor mellett érzelem is van a történetben és végül kiderül, az a legjobb, ha az ember vállalja önmagát. Eltölt egy éjszakát Lindával, legjobb barátja, Dick feleségével, és egyértelmű, hogy lehetne közük egymáshoz. Ám ekkor példaképéhez hasonlóan lemond a szeretett nőről és végre elmondhatja a Casablanca című filmből azt a mondatot, amit világéletében szeretett volna, és éppen úgy, ahogy Bogart.

Úgy gondolom, amellett, hogy rendkívül szórakoztató, nagyon szép üzenete van a darabnak: ne akarjunk mások lenni, fogadjuk el magunkat olyannak, amilyenek vagyunk. Allan Felix szerepében Figeczky Bence lép színpadra, barátait, Lindát és Dicket Bartos Ági és Csabai Csongor játssza, volt felesége, Nancy Urbán-Szabó Fanni, Bogart Király Attila lesz, az Allan körül megjelenő hét nőt egyetlen színésznő, Pilnay Sára alakítja.”

Woody Allen klasszikusa megérkezett Tatabányára

Allan Felix szerepében Figeczky Bencét láthatta a közönség. Remek alakítással mutatta meg, hogy milyen is lehet egy magát is nehezen elfogadó, kapcsolatfüggő fiatalember, akinek az egész lakása a munkájáról mesél. Poszterekkel tele a filmkritikus lakásának a fala, könyvek, újságok, magazinok mindenütt, s egész nap megy a televízió, hogy a több órás filmeket újranézze. A darab is így indul: természetesen a Casablanca című filmből látható jelenet.

– Várja, hogy érkezzen valaki, aki leköti a figyelmét, akibe tud kapaszkodni. Barátai bedobják a mély vízbe, s muszáj lesz emberi kapcsolatokat létesítenie. A botlásai pedig figyelmeztetik arra, hogy ki is ő valójában. Majd rájön: nem másoknak kell megfelelnie, hanem elfogadni magát olyannak, amilyen – nyilatkozta a főszereplőt alakító Figeczky Bence.

A díszlettervező Fekete Anna, a jelmez Kárpáti Enikő, a lélegzetelállító színpadkép, a digitális látvány Czeglédi Zsombornak és Tóth Norbertnek köszönhető. Dramaturg Guelmino Sándor.

A lebilincselő két felvonásos jó humorú, kiváló játékkal megfűszerezett darabot április 25-én és május 30-án 15 órakor; május 10-én, 11-én, 24-én, 31-én és június 1-jén 19 órakor; május 12-én 17 órakor láthatja a tatabányai teátrum közönsége. Nem érdemes kihagyni!