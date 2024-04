Egy csontsovány kutya történetét osztották meg fotókkal kísérve a Szurkolók az Állatokért Gerecse és környéke Alapítvány közösségi oldalán. A vizsla az egyik bakonyaljai faluban találták, az állatvédők szerint sajnos túl sokszor járnak a településen.

A csontsovány vizsla az egyik bakonyaljai településen élt

Forrás: Szurkolók az Állatokért Gerecse és környéke Alapítvány/Facebook

– Elég sűrűn járunk oda sajnos, pedig állatszerető emberek élnek ott, állatszerető a polgárőrség, és a polgármester is. Valahogy mégsem sikerül kiszűrni teljesen ezeket a lehetetlen elemeket. Bejelentésünk egy világosbarna nagyon sovány kutyáról szólt, szinte szemben azzal a házzal ahonnan nem is olyan rég elhoztunk két bull tipusú kutyát – kezdték posztjukat az állatvédők, akik a háznál tapasztaltakra azonban nem számítottak.

– Mivel képeket nem kaptunk, így csak a helyiekhez tudtunk fordulni, akik elmesélték, igen van ott egy kutya, igen néha kinn van az utcán, de nem egy az hanem három. A helyszínre érve nemhogy három, de még egy kutyát se láttunk, kiabálásra a gazda se jött elő.

A vizsla jó helyre került

Felhívtuk a polgármestert, aki sajnos nem tudott a helyszínre jönni, így a polgárőrséghez fordultunk. Mint oly' sokszor már, most is azonnal a rendelkezésünkre álltak. Mire odaértek, addigra vettük észre, hogy a kapu résnyire nyitva van, de mivel nem szeretnénk belekeveredni egy magánlaksértéses ügybe, már velük együtt tanácskoztuk mit lehetne tenni – folytatták a történetet. A nagy tanácskozás közepette egyszercsak elősétált hátulról egy barna csontsovány állat. Kidugta a fejét a kapun, majd kinn is volt az utcán.

– Azonnal megfogtuk, chipet kerestünk benne, de az persze nem volt. Tovább kiabáltunk, hátha a tulaj esetleg előjön, de mivel sehol senki, a kutyát hogyan is engedhettük volna el ilyen állapotban, jobbnak láttuk ha magunkkal visszük. A helyiektől megtudtuk, már csak ő van életben, és senki nem tudja megmondani milyen körülmények között pusztult el a másik kettő – írták a posztjukban. Az állatvédők azt is elárulták, hogy a kutyusnak a Szellő nevet adták és a Vizslamentés csapatához került.