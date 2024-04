Izlandtól a jégkorszakig, majd a csillagok közé vezetett a tatai múzeum éjszakai programja. A Kuny Domokos Múzeum és a TIT Posztoczky Károly Csillagvizsgáló és Múzeum idén is megszervezte a Földrajz Éjszakájának tatai programjait. Az este a Tatai-várban kezdődött, ahol egy érdekes előadást hallgathattak meg az érdeklődők Izlandról, majd egy különleges játékra hívták a családokat. Közben a tatai csillagda is megnyitotta kapuit az érdeklődők előtt, ahol egyrészt bárki megnézhette a felújított épületet. Másrészt két távcsövön is kémlelhette az eget.

A Tatai-vár sötétjében zseblámpával kellett megoldaniuk a csapatoknak a feladványokat

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Este fél 9-kor lekapcsolták a tatai vármúzeum lámpáit és kezdetét vette az izgalmas játék, ahol 5 csapat együtt küzdött azért, hogy a feléjük robogó mamutot elijesszék. Közben érdekes feladványokat kellet megoldaniuk és az előre jutáshoz elengedhetetlen volt, hogy együtt dolgozzanak.