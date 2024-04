Botrányos ügy lett egy hétvégi mászásból: a Tatabányai Via Ferrata nem várt akadályokba ütközött egy hegymászócsoport.

A Via Ferrata szakaszait nagyon sokan használják

Fotó: Dallos István / Forrás: 24 Óra/Archív

Megkezdtük a Via Ferrata képzésünket, aminek az első napján Tatabánya útjain ismerkedtek volna a résztvevők a „vasalt utak” szépségeivel – szerepel a Hegymászás oktatás kezdeti videójában, ami több sportoló és Treszl Gábor hegymászó, sportedző napját dokumentálta. Rövid idő múlva rémálom lett a hegymászásból.

A történet szerint a csoport és a túravezető között rövid egyeztetés zajlott, majd megkezdték elméleti felkészítésüket. Ekkor érkezett Kovács Tamás, a Tatabányai Vasalt Utak vezetője, aki korábban már jelezte feléjük, ha mászni akarnak, azt csak a helyi túravezetés igénylése mellett tehetik. Ennek ellenére minden haladt tovább és a képzés gyakorlati része következett. Treszl és csoportja elindult a Makk-Marci útvonalhoz.

Érvek és ellenérvek jöttek. Kovács Tamás szerint a tatabányai önkormányzattal kötött szerződésében szerepel, hogy csak és kizárólag velük mászhatnak. Treszl Gábor épp ellenkezően látja és a levélváltással tudja bizonyítani, hogy nincs ilyen jellegű szerződés és megkötés az önkormányzat és a vasalt utak között. Továbbá érvelt azzal is, hogy a házirend megírása önkényes, nem deklarálhat benne jogellenes, korlátozó intézkedéseket és egész Európában példátlan lenne, hogy amíg a minisztérium és az önkormányzatok rengeteg pénzt ölnek ezeknek az utaknak a kiépítésébe, a sport népszerűsítésére és a turista tömeg megmozgatására, addig ő ezeket kizárni igyekszik, önhatalmúlag saját jogkört adva magának erre.

A kétnapos túra végén, a gyakorlat közben, ismét távozásra szólította fel őket Kovács Tamás, aki megtiltotta a ferráták használatát. Korábban jelezte, hogy el fogja bontani az utat. Az már jogi kérdéseket vet fel, hogy tette önbíráskodásnak vagy rongálásnak minősül-e, amivel veszélyeztette a csoportot.

Portálunk megkereste Kovács Tamást, a 2015 óta működő Tatabányai Vasalt Utak vezetőjét. Szerinte az ügyben félig helyesen járt el.

– Elismerem, személyi szabadságában nem ildomos korlátozni senkit. Viszont többszörös felszólításra is ellene mentek a házirendünk 17-es pontjának, hogy „Tatabányai Vasalt Utakon” csak a Tatabányai Alpin Sportklub (VASALTUTAK) által megbízott túravezetők vezethetnek túrát. Minden más szervezet számára a túravezetői és oktatói tevékenység nem megengedett – nyilatkozta Kovács Tamás, aki a 2018-ban átadott Makk Marci útvonalon lépett közbe. – Eszembe sem jutna bárki testi épségét kockáztatni. Egyetlen tartóbilincset távolítottam el a Makk Marci útvonalon, ami egy gyerekpálya. Itt, körülbelül 3 méterenként vannak a tartóbilincsek. Legalább négyet kellene eltávolítani ahhoz, hogy balesetveszélyes legyen. Ráadásul ezek azért vannak, hogy kihelyezve, hogy a kifeszített acélsodrony kövesse a szikla formáját – nyilatkozta. Elmondta, most már máshogy cselekedne és már tudja, hogy a jövőben hasonló esetben azonnal rendőrt hív.

A Via Ferrata tatabányai ügyét elítélik

Nagy port kavart a tatabányai ügy, amiben aktív sportolók és hobbi hegymászók is kifejtették véleményüket. Sőt, a szakma is döbbenten áll az ügy előtt. Például a Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség is. Mélységesen elítéli azt és a legmesszebbmenőkig elhatárolódik Kovács Tamás tevékenységétől. Szerintük hétvégi tettével rendkívüli károkat okoz a hazai mászóközösség megítélésében, valamint aláássa a szövetség sokéves munkájának eredményeit. Közleményükben írják, évek óta próbálják jogi úton kikényszeríteni a szabályos működést. Ennek első lépése volt az etikai bizottságból történő kizárása.

Azt írják, a szövetség etikai bizottsága (jelenleg Kovács Albert, Kővágó Károly és Szabadka Péter) vizsgálatot indít a Tatabányai Alpin Sportklub ellen, mely egyesület ad lehetőséget Kovács Tamás garázda tevékenységének. Az eset jogi vonatkozásaiban a szövetség megbízott ügyvédje közreműködik. A fenti esetben sértett csoport vezetője rendőrségi feljelentést tett, ahol szintén elindult a hivatalos eljárás. Állami szinten is elindult a cselekvés a jogi háttér megteremtéséhez.