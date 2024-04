Átadták a korábban meghirdetett versíró pályázat díjait is a rendezvényen, ahol több verssel is tisztelegtek József Attila és Radnóti Miklós költői nagysága és a magyar költészet fontossága előtt is.

Pál Gabriella, a Tatabányai Múzeum igazgatója köszöntőjében kiemelte: sajátos ünnep április 11., amely túlélte a rendszerváltozást, s politikai struktúraváltásoktól függetlenül megmaradt.

A Költészet Napi Versíró Pályázatra tizenöt középiskolás diák küldte be alkotásait a megyeközpont középiskoláiból. Taizs Gergő, a zsűri nevében értékelte a beérkezett pályaműveket. Guzmicsné Miklós Márta és Fehér Enikő segítette még a munkáját a zsűriben.

-„Szórd szét kincseid – a gazdagság legyél te magad” – írta Weöres Sándor. Először is szeretném megköszönni minden pályázónak, hogy ebben a konzumkannibalista világban a belső gazdagságát felszínre hozta – bányász városban ez utóbbi őshonosnak mondható – hangzott el Taizs Gergő értékelésében.

Hozzátette: senkit se riasszon el az alkotástól, az őszinte önkifejezéstől a mai sorrend, hiszen ez most, ezen a napon, ettől a zsűritől érvényes. Néhány statisztikai adatra is felhívta a figyelmet: a pályázók középiskolások, nagy többségük lány, s négy intézmény képviseltette magát. A témák többségében a szerelemről szóltak.

Elismerésben részesült Bonnár Hanna, Gyalókay Kitti, Hetzmann Natália, Kozma Tamara, Purgel Benett Olivér, Saródy Patrícia, Sommer Viktória, Tenk Nikoletta és Vámosi Patrik.

Különdíjat kapott Szíj Eszter: Elveszve című verse révén. Harmadik lett Barsi Dorka: Hiány (Árpád Gimnázium) című alkotása, s második Pintér Kata: Szirmaid rágják, én meg nézem (Szent Margit Gimnázium) valamint Tóth Viktória: Elmúlt (TSZC Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Technikum és Szakképző Iskola). Első helyen végzett Csernai Lili: Kedves November (Árpád Gimnázium) és Nagy Katinka: Lassan (Árpád Gimnázium) című versével.

Az ünnepség végén a dobogós alkotásokat Fehér Enikő, Krajcsirovits Henrik Városi Művészeti Ösztöndíjas író olvasta fel.